BLOGI | Trump vs. Harris. Esimesed hääled loetud ja osariigid võidetud. Vabariiklased said senatis ühe koha juurde

Nii Kamala Harris kui ka Donald Trump esinesid veel viimastel kampaaniaüritustel Pennsylvanias ja Michiganis. Trump ütles Põhja-Carolinas, et kavatseb kehtestada kogu Mehhiko impordile 25% tollitariifi, kui Mehhiko ei peata migrantide voolu üle piiri. Harris ütles Pennsylvanias, et USA on valmis uueks alguseks.