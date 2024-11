Kui oskad hinnata kvaliteeti: Huawei uus Watch Ultimate

Midagi uut

Kui mõtlen nutikelladele, siis pean tõdema, et paljud neist näevad väga sarnased välja. Isegi nii sarnased, et võib hakata uskuma, et nutikellade disainis ei olegi võimalik midagi väga erilist enam teha. Huawei uus Watch Ultimate tõestab aga vastupidist.

Kaks esimest – sinine ja must – Watch Ultimate’i mudelit jõudsid turule juba eelmisel aastal. Nüüd lisandub nende kõrvale aga looduse elujõust inspireeritud roheline mudel, mis üllatab nii mõnegi funktsiooni ja tehnilise uuendusega.

Kell on varustatud nutika golfirežiimiga, mis aitab parandada mängija strateegiat ja tehnikat.

Disaini tippklass

Nagu kõikide uute Huawei kellade puhul, ei saa ka Watch Ultimate’i kaunist välimust ja kasutusmugavust kiitmata jätta. Kella kandes saab kohe selgeks, et see on loodud inimestele, kes hindavad luksust, kuid peavad samal ajal lugu aktiivsest eluviisist. Peale vaadates ei saaks öelda, et tegemist on spordikellaga, kuid funktsioone, mis (eri liiki) sportimist toetavad, on rohkem, kui ühes artiklis kokku jõuab lugeda.

Uue kella korpus on valmistatud tsirkooniumil põhinevast vedelast metallist, mis on oluliselt tugevam ja kõvem kui roostevaba teras. Tänu sellele on Huawei Watch Ultimate üks vastupidavamaid nutikelli turul. Lisaks vähendab vedelmetalli madalam tihedus kella kaalu, mis tähendab, et vastupidiselt paljudele „luksuskelladele“ ei ole see käe peal raske ega kohmakas.

Kella 1,5-tollist LTPO AMOLED-ekraani kaitseb safiirklaas, mis on vastupidav kriimustustele ja löökidele ning kuna lisandunud on ka erinevad sukeldumisrežiimid (nt saab sukelduda kuni 100 m sügavusele), suudab Watch Ultimate vastu panna ka soolase vee kahjulikule mõjule. See kõik annab selgelt mõista, et kell on mõeldud kasutamiseks, mitte lihtsalt näitamiseks.