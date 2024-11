Trumpi kampaania lööb lärmi kuulsa orava kurva saatuse pärast: sisserändajatele on varjupaigad, aga lemmikloomi tapetakse

Donald Trumpi asepresidendikandidaat JD Vance ütles kampaaniaüritusel, et orav Peanuti surm tekitab küsimusi valitsuse prioriteetide kohta, vahendab BBC News.

New Yorgi osariigi looduskaitseamet (DEC) teatas, et võttis orava omanikult ära, sest sai teate lemmiklooma potentsiaalselt ohtlike pidamistingimuste kohta. DEC teatel pandi Peanut magama pärast seda, kui ta konfiskeerimise käigus üht ametnikku hammustas. DEC eutaneeris lisaks samast kohast minema viidud pesukaru Fredi.

Eile Põhja-Carolina osariigis Sanfordis kampaaniat teinud Vance ütles, et Trump on orava surma pärast tulivihane.

„Sama valitsus, mis ei hooli sellest, et riiki tuleb sadu tuhandeid ebaseaduslikke sisserändajaid, ei taha, et meil oleks lemmikloomi,“ lausus Vance toetajatele. „See on kõige hullumeelsem asi.“