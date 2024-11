Suri presidendi isikukaitse juht ja hinnatud kaitseliitlane Marko Reisel

Reisel oli ametilt riigipea Alar Karise isikukaitse juht. 2016. aastal valiti ta aasta kaitseliitlaseks.

„Marko astus kaitseliitu 1991. aasta jaanuaris, ajastul, mil ebakindlus tuleviku suhtes oli suur. Ta liitus organisatsiooniga kohe, kui kuulis sellest keskkooli päevil, ning jäi truuks sellele kutsumusele kogu oma elu jooksul. Marko on öelnud, et kaitseliit pakkus talle võimalust eneseteostuseks ja väljapääsu igapäevaelu rutiinist. Ta armastas riigikaitset sügavalt ning pidas oluliseks, et nii nagu teda toetasid tema kamraadid, oleks tema ise omakorda toeks ja juhiks teistele,“ seisab Lääne Maleva teates.

„Iga hüpe on langemine surma, iga langevarju avanemine on taassünd,“ ütles Marko kord oma sõbrale ja õpetas sedasi julgust leidma.

„Kuigi Marko tegi oma elu jooksul ligi 800 langevarjuhüpet, pühendas ta end viimastel aastatel rohkem oma perele. Tema armastus abikaasa Alice’i, poegade Ericu ja Marcuse ning tütre Mia vastu oli tohutu. Ta teadis, et just kodune tugi oli see, mis aitas tal olla tugev ka kaitseliidu tegevuses. Oma perekonnale oli Marko eeskujuks mitte ainult oma tegudes, vaid ka oma sõnades ja väärtustes,“ märgib Lääne Malev.

„Reisel jääb meelde kui suuremeelne, kohusetundlik ja kindlameelne inimene, kes andis kõik, et tema kodumaa ja kogukond saaksid end turvaliselt tunda. Tema mälestus elab edasi kõigis, keda ta inspireeris ning meie kohuseks on kanda edasi tema pärandit, milleks on kaitsta ja hoida seda, mis meile kõige kallim. Avaldame sügavat kaastunnet Marko lähedastele ja neile, kelle südamesse on ta jätnud suure jälje. Puhka rahus, Marko. Sa jääd alatiseks meie südameisse ning me kanname sinu õpetusi ja vaimu endaga edasi.“