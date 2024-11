Narva ööklubis Geneva suri kakluse tagajärjel 40-aastane mees

Ööl vastu 2. novembrit veidi enne kella ühte sai häirekeskus teate, et Narva ööklubis Geneva kaotas mees teadvuse. Politseinikud tegid kindlaks, et see juhtus kakluse tagajärjel. Kohale saabus kiirabi, aga meest elustada ei suudetud, teatas Gazeta.ee