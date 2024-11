VIDEO | Ungari peaminister Viktor Orbàn: Trump võidab ja lääne sõjaõhutajad kaotavad

Pühapäeval antud intervjuus ütles Orbàn, et tema arvates võidab kindlasti Trump ning andis mõista, et see teeb lõpu ka Vene-Ukraina sõjale, kuna annab löögi USA ja Euroopa „sõjatoetajatele.“

„Demokraadid lahkuvad, vabariiklased tulevad asemele ja Donald Trump saab uuesti presidendiks,“ prognoosis Orbàn pühapäeval avaldatud intervjuus. „See tähendab, et aasta lõpuks on läänes rahumeelsed poliitjõud enamuses. Praegu on läänemaailmas enamus sõjapooldajatel, ent pärast USA valimisi on enamus rahupooldajatel.“

USA valimistesse sekkus tänavu suvel ka Saksa kantsler Olaf Scholz, kes prognoosis juunis, et valimised võidab Joe Biden ning väljendas talle toetust. „Arvan, et Joe Biden on inimene, kes väljendub väga selgelt, teab täpselt, mida ta teeb ja on üks maailma kogenumaid poliitikuid, eriti rahvusvahelises poliitikas,“ ütles Scholz. „Praeguses keerulises olukorras, kus siinsamas Euroopas käib sõda, Venemaa on tunginud Ukrainasse ja maailmas möllab palju muid konflikte, on see väärtuslik ja kasulik. Seega saan vaid öelda, et see mees teab, mida ta teeb.“