Vastaskandidaat, venemeelse Moldova Sotsialistliku partei toetatud endine peaprokurör Alexandr Stoianoglo sai 47,07% loetud häältest, mis tähendas, et kaht kandidaati lahutas umbes 90 000 häält. RFE/RL vahendab, et lugemata on jäänud veel välismaal elavate kodanike hääled. Enamik neist elab lääneriikides ning neist omakorda enamus peaks eelduste järgi toetama Sandut.