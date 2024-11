Katerõna Melnik, vabatahtlik

Ühest küljest mingeid erilisi ootusi ei ole. Teisest küljest meeldiks meile, kui Ukraina abistamine jätkuks stabiilselt ja valimistulemusest sõltumata. USA käes on olulised mõjuhoovad, mis puudutavad Ukraina pääsemist NATO-sse, nii et tähtis on mitte kaotada seniseid diplomaatilisi ja poliitilisi saavutusi ning jätkata selle teema edasiarendamist. Mõistagi sõltub palju valimisvõitja seisukohtades ja sellest, kui prioriteetseks ta Ukraina toetamist peab. See puudutab nii poliitilist kui sõjalist abi, mida vajame rohkem kui kunagi varem.