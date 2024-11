Briti konservatiivide juhiks valiti Kemi Badenoch

Võidukõnes lubas Badenoch parteile uue suuna anda ja kohe tööle asuda, tunnistades, et konservatiivid on teinud vigu ning lasknud standarditel langeda. Temast sai kuues partei esimees üheksa aasta jooksul.

Parteiliikmete arv on kahanenud kahe aastaga 40 000 inimese võrra ja on praegu 132 000 inimest, mis on rekordiliselt madal number. Juulis toimunud valimistel said Keir Starmeri leiboristid 33,7% häältest ja 411 kohta, mis lubab neil üksi valitseda. Konservatiivid said 23,7% häältest ja 121 kohta, kaotades hääli liberaaldemokraatidele ja parempopulistlikule Reform UK-le, ent suutes siiski peamise opositsioonijõu rolli säilitada. Kui teised parteid õnnitlesid Badenochi võidu puhul, siis Nigel Farage´i loodud Reform UK aseesimees Richard Tice teatas, et Badenochist saab järjekordne konservatiiv, kes lubab üht ja teeb teist.