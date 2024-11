Venemaa korraldas Kiievile mitu tundi kestnud droonirünnaku

Ukraina sõjavägi teatas reedel, et Moskva väed saatsid ainuüksi oktoobris Ukraina tsiviil- ja sõjaliste sihtmärkide pihta enam kui 2000 drooni. Venemaa on eitanud tsiviilisikute sihtimist ja on öelnud, et elektrirajatised on seaduslikud sihtmärgid, kui need on osa Ukraina sõjalisest infrastruktuurist.