Lääne-Harju valla tormikahjud on Eestis ühed suurimad. Vallavanem: inimesed on olnud väga abivalmid

„Tuul on hetkel veel tugev. Käisin isiklikult kohapeal ühe suurema tormikahju saanud hoone juures, kus ühel angaaril olid seinad ja uksed eest ära lennanud. Lisaks lendas meie spordikeskuselt katus ära ja ühelt kortermajalt lendas samuti osaliselt katus minema,“ sõnas Lääne-Harju vallavanem Jaanus Saat.

Eilne torm oli Saati sõnul vallale üks kõige suuremaid kahjusid toonud torm. „Aga see ei tulnud ootamatult, olime selleks valmis. Meie kriisistaap on ööpäev ringi töötanud,“ sõnas ta.

Lääne-Harju vald kirjutab ühismeedias, kuidas vallas on olukord keskpingeliinidega kehv. Peamiselt on elektrikatkestused just maapiirkondades. Juurde tuuakse brigaade üle Eesti ning rikete likvideerimisega loodetakse saada ühele poole päeva lõpuks. Seejärel asutakse tegelema madalpingeliinidega.