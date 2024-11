„PÄEVAKORD“ | Reformikatele näib paistvat, et meeleolud muutuvad käsu peale

Kahtlemata on tõsi, et majanduses mängivad meeleolud suurt rolli: pole usku, pole ka investeeringuid. Ometi ei aita käsu peale rõõmsam olek asju parandada, leitakse värskes „Päevakorra“ saates.

Selle asemel, et hurjutada ettevõtjaid ja maksumaksjaid isetäituva ennustuse tekitamise eest, võinuks valitsus haarata võimalusest selgitada, millest konjunktuuriinstituudi uuringutulemused tekkida võisid. Kindlasti on valitsusel omajagu õigus, kui öeldakse, et majandusnäitajates on ka paranemise märke. Neid kõike võinukski avalikkusega jagada.