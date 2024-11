Zelenskõi liitlastele: sõnad sõja eskaleerumise lubamatuse kohta tuleb sobitada tegudega

Zelenskõi ütles sõnumisiderakendusse Telegram postitatud videos, et Põhja-Korea on teinud edusamme oma sõjalise võimekuse, rakettide paigutamise ja relvade tootmise vallas ning „kahjuks õpivad nad nüüd kaasaegset sõjapidamist“.

„Esimesed tuhanded Põhja-Korea sõdurid on Ukraina piiri lähedal. Ukrainlased on sunnitud end nende vastu kaitsma,“ ütles ta. „Ja maailm vaatab jälle.“

Zelenskõi ütles, et Ukraina on kindlaks teinud kõik asukohad Venemaal, kuhu on paigutatud Põhja-Korea sõdurid. Sellest olenemata ei olnud tema sõnul Kiievi lääneliitlased tarninud nende tabamiseks vajalikke pikamaarelvi.