EL ja Jaapan allkirjastasid piirkondlike pingete kasvades julgeoleku- ja kaitseleppe

„Me elame väga ohtlikus maailmas. Me elame kasvava rivaalitsemise, kliimaõnnetuste ja sõjaohtude maailmas. Ja sellele väljakutseid pakkuvale maailmale on ainult üks vastumürk, milleks on sõprade vaheline partnerlus,“ ütles Borrell. „See on ajalooline ja meie mõlema piirkonna olukorda arvestades väga õigeaegne samm.“