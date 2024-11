Venemaa mõistis ligi viieks aastaks vangi endise USA konsulaadi töötaja

Šonov sai süüdistuse Venemaa seaduse uue artikli alusel, mis kriminaliseerib „konfidentsiaalse koostöö välisriigi, rahvusvahelise või välismaise organisatsiooniga, et aidata kaasa nende tegevusele, mis on selgelt suunatud Venemaa julgeoleku vastu“. Kremli kriitikud ja inimõiguslased on öelnud, et artiklit saab kasutada iga välismaisete sidemetega venelase karistamiseks kuni kaheksa-aastase vangistusega.