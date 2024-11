Serbias hukkus kaheksa inimest raudteejaama katuse varingus

Novi Sadi linnapea Milan Đurić ütles, et õnnetuses sai vigastada üle 30 inimese, vahendab Serbia telekanal N1. Serbia valitsuse avalduses ütles siseminister Dačić, et leitud on kaheksa hukkunu surnukehad. Haiglasse viidi kaks viga saanud inimest, kellest üks on „väga raskes seisundis“, lisas Dačić.