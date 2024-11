Ekspress kirjutas täna, et justiitsministeeriumi laual on ettepanek sulgeda Jõhvi kohtumaja 2026. aastal ning sellega hoiaks riik kokku 465 000 eurot üüriraha aastas. Plaanile on vastu kõik Jõhvi kohtunikud, kes panid paberile viis lehekülge põhjuseid, miks oleks Jõhvi kohtumaja sulgemine „läbimõtlemata“ ja „vastutustundetu“.