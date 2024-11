Kaks USA küsitlejat seadsid kahtluse alla Gruusia ametlikud valimistulemused

USA küsitlusettevõtte Edison Researchi lävepakuküsitlus näitas, et Gruusia Unistus sai vaid 41% häältest. Ametliku tulemuse kohaselt sai partei 54% häältest.

Edison Researchi avalduses öeldakse, et küsitluse ja ametlike tulemuste 13 punktilist erinevust „ei saa seletada ainult tavapärase varieerumisega ja viitab hääletuse manipuleerimisele kohalikul tasandil“.

Leiti, et kõrvalekalded oodatavatest tulemustest olid laialt levinud, kuid kõige tugevamini maapiirkondades, kus kogeti kõige tõenäolisemalt häältega manipuleerimist.

Neljapäeval seadis tulemused kahtluse alla ka teine USA küsitlusettevõte HarrisX, viidates „statistiliselt seletamatutele lahknevustele“. Nii HarrisX kui ka Edison ennustasid, et Gruusia neljal peamisel opositsiooniparteil on koos parlamendienamus.

Lääne vaatlejate rühmad on öelnud, et valimisi võisid mõjutada erinevad rikkumised, sealhulgas valijate hirmutamine, altkäemaksu andmine ja mitu korda hääletamine. Sealjuures ei väitnud nad, et valimisi oleks otseselt varastatud.