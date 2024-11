Ametnikud asusid vaagima Ida-Viru esindaja vajalikkust

Ida-Virumaa omavalitsuste liidu tegevjuht Meelis Kuusk tõdes, et nemad on liidus äraootaval seisukohal, sest ei ole teada, millised oleksid esindaja ülesanded. „Kui esindaja luuakse, siis kuidas ta saab meid aidata, kas ta tuleb eelarvega ja millised võimalused tal on, milline on selle inimese positsioon,“ rääkis Kuusk, millistele küsimustele nad vastuseid ootavad.

Ka Narva endine linnapea Katri Raik (SDE) ütles, et esindaja vajalikkuse üle saab arutada siis, kui on teada, mis oleksid tema ülesanded. „Selge on see, et näiteks Narvast on saanud kõige odavama küttega linnast kõige kallima küttega linn, palgad aga on väiksed. Tööd jagub [Ida-Viru esindajal], aga oluline, et mis ülesanded. Ma ei ütleks kohe, et teda ei ole vaja, aga ka, et teda on vaja,“ rääkis ta.