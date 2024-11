ERISAADE | Kes võidab USA presidendivalimised? Sellele küsimusele on praegu ainult üks õige vastus

Kes võidab? Nii on Salga juhilt Tarmo Jüristolt kümneid kordi küsitud. „Aus vastus on loomulikult: ei tea. Praegu on küsitlused nii kaelakuti, et mõlemal on sama šanss võita või kaotada,“ rääkis ta.

Valimispäeva lähenedes on muutunud oluliseks küsimuseks ka see, millal selgub valimistulemus. Ajaloost on teada palju kordi, mil tulemus ei selgugi valimispäeval. „See pole Ameerika valimiste puhul mingi haruldus,“ märkis Jüristo ja meenutas 2000. aasta valimisi, mis leidsid lahenduse lausa üle kuu pärast hääletamise lõppu.

Seitsmest kaalukeeleosariigist kõigis on praeguste küsitluste järgi seis statistilise vea piirides. „See tähendab, et on üsna tõenäoline, et 6. novembri hommikuks me veel võitjat ei tea,“ arutles Tarmo Jüristo.

Mida jälgida ja kuidas?

Delfi vestlus Tarmo Jüristoga puudutas paljusid Ameerika Ühendriikide valimiste ning tulemuste prognoosimise peensusi ning on abiks kõigile, kes ootavad huvi ja ärevusega valimistulemuse selgumist. Jutuks tuli:

Kuidas valimistulemuse selgumist jälgida ning kuidas tulla toime suure küsitlustulemuste ja muu valimistulemuse prognoosimisega seotud infovooga?

Kui palju võivad küsitluste tulemused eksida ja millises suunas?

Kuidas tarbida teadlikult infot portaalidest – nagu FiveThirtyEight –, mis koostavad valimistulemusi simuleerivaid mudeleid? Miks ei tasu seal toodud infot liiga tihti vaatamas käia?

Miks ei taha inimesed rahulduda sellega, kui küsimusele „kes võidab?“ vastatakse, et Harrise ja Trumpi võiduvõimalused on võrdselt 50:50? Miks ei maksa teha suurt numbrit sellest, kui mõni prognoosiportaal näitab võidutõenäosuste protsente 53:47?

Millised on Donald Trumpi tugevused, millest võiks järeldada, et lõpuks võiks võita tema? Millised on samad tegurid Kamala Harrise puhul?

2020. aastal eksisid küsitlused kohati üsna palju. Kas see eksimus võib korduda ja kelle kasuks või kahjuks?