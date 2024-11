VIDEO ja FOTOD | Taasavatud Tondi ülesõit tagab suurema ohutuse, kuid ei arvesta jalakäijatega uues trammipeatuses

Ohutuse tagamiseks raudtee ületamisel ehitati ümber Tondi tänava raudteeülesõit – rajati uus raudteealune läbisõit, ehitati uued kõnni- ja rattateed, parklad, kaldteed ning trepid ligipääsu tagamiseks raudtee platvormile.

„Elukvaliteet tõuseb. Enam ei pea Tondil ootama rongi möödumist tõkkepuu taga, nüüd saab raudtee alt sõita ja kõndida läbi avara tunneli. Sekka uus tänavavalgustus, ülekäigurajad, eri liikumisviisidele oma teed – kõik see muudab inimeste argipäeva veidi sujuvamaks ja paremaks,“ lausus Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Kuivõrd on Perel õigus rongipeatuses paranenud ohutuse osas, jäi Delfi ajakirjanikule silma liiklusohtlik olukord trammipeatuses. Nimelt selleks, et Kristiine poolt tulles 3. liini trammile saada, on kiireim tee selle trammi ooteplatvormini üle rööbaste. Kuivõrd trammile saamiseks on olemas võimalus minna ka suurema ringiga, jäi täna hommikul reporterile silma siiski mitu inimest, kes kasutas võimalust minna üle rööbaste, sest see oli lihtsalt lühem teekond.

„Jalakäijate liikumisteed on lahendatud vastavalt projektile, kuid vajadusel on võimalik lisada liikumisteedele abistavaid suunaviitu. Praegu on selles osas veel vara järeldusi teha,“ sõnas selle peale Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna peaspetsialist Martin Nelis.

Kokku rekonstrueeriti Tondi tänavat umbes 300 meetri ulatuses, uuenduse sai ka Kotka tänav lõigul Kotka 22 kuni Kotka 44. Lisaks rekonstrueeriti kanalisatsiooni- ja veetorustikku ning ehitati sajuvee pumpla ja kanal, neid töid finantseeris AS Tallinna Vesi. Tondi tänaval rekonstrueeriti ka trammitee ja pöörang. Tänu uuele madalamale teeäärsele aiale on nüüd paremini nähtav ka Kotka 44 aadressil asuv ajalooline Tondi mõis.