Vabariiklase Donald Trumpi jaoks on neil valimistel kaalul mitu korda rohkem kui demokraadil Kamala Harrisel .

Algatuseks tähendaks valimiste kaotamine Trumpile seda, et praegu ootele pandud kohtuprotsessid jätkuvad ja Trumpil on väga reaalne võimalus süüdimõistmise korral vangi minna. Valimiste kaotamine võiks tähendada hoopi ka tema äriimpeeriumile ja samuti tema rahakotile. Vähem oluline pole seegi, et valimiste kaotamine jätaks Trumpist nõrga ja äpardunud mulje. Mõlemat paistab Trump oma sõnavõttude põhjal lausa jälestavat. Aga ka kartvat.