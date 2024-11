„Veel kord kinnitame, et seisame alati kuni võidupäevani kindlalt meie Vene seltsimeeste kõrval,“ ütles Choe kohtumisel Venemaa välisministri Sergei Lavroviga, vahendab Interfax.

„Alates sõjalise erioperatsiooni algusest on KRDV esimees Kim Jong-un andnud juhise, et me ei vaataks kellegi poole ning toetaksime vääramatult ja võimsalt, annaksime abi Vene armeele ja Vene rahvale,“ ütles Choe.