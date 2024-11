Tammetõruravioolid ja kopraburger: vaata „Metsast taldrikule“ erimenüüde kõige omapärasemaid toite

Tammetõruravioolid metsiku rukolaga

Melé Cafe on uus Pariisist inspireeritud kohvik Tartus, mis üllatab kampaanias eriti põnevate tammetõruravioolidega. Ravioolide taigna sisse on lisatud tammetõrudest jahvatatud jahu. Täidisena on valikus nii küülikuliha kui ka taimne versioon. Kõrval värske metsiku rukola salat.