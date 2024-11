ÜLEVAADE | Kui palju on Eestis Vene ja Valgevene kodanikke ja kui paljud neist käisid viimati valimas?

Viimaste nädalate jooksul on avalikkuses taas teravamalt esile tõusnud Vene ja Valgevene kodanike valimisõigus kohalike omavalitsuste valimistel. Kuigi koalitsioonileppes on valimisõiguse äravõtmine kirjas, käivad arutelud selle üle, kuidas seda täpselt teha. Delfi vaatas peamisi valimisõigust puudutavaid statistilisi näitajaid.

Valimisteenistuse meedianõunik Kadri Masing nentis, et varasematel KOV valimistel ei olnud veel kasutusel elektroonilist valijate nimekirja, mistõttu nende kohta statistikat esitada ei saa.

Vene kodanike arv on vähenenud

Järgmised kohalike omavalitsuste valimised toimuvad tuleva aasta sügisel. Viimaste KOV valimistega võrreldes on Vene kodanike hulk Eestis vähenenud: kui 2021. aastal oli neid 82 890, siis selle aasta seisuga on neid 79 332. Valgevenelaste arv on aga suurenenud: kui 2021. aastal oli neid Eestis 2327, siis sel aastal elab neid siin 3035.