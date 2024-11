Euroopa prokuratuur alustas juurdlust Henrik Hololei üle, keda süüdistatakse Katarilt kingituste saamises

Euroopa Liidu pettusevastane amet (OLAF) on kindlaks teinud, et Hololei sai kümneid äriklassi lende ja kõik hinna sees puhkusi Kataris summade eest, mis ulatuvad kümnetesse tuhandetesse eurodesse, vastutasuks konfidentsiaalse informatsiooni eest niinimetatud avatud taeva kokkuleppe läbirääkimiste ajal aastatel 2016-2019, mis võimaldas Qatar Airwaysil saada alates 2021. aastast vaba ligi pääsu kõigile Euroopa Liidu lennujaamadele.

Prantsusmaa ajaleht Libération teatas, et on saanud OLAF-i konfidentsiaalsele raportile Hololei tegevuse kohta ligipääsu ja selle järgi andis Hololei väidetavalt Katarile konfidentsiaalseid andmeid vastutasuks äriklassi reiside ja luksuslike puhkuste eest.

Libération kirjutas, et OLAF on leidnud, et Hololei on teinud vähemalt 25 Katari kinni makstud reisi, mida ei ole Euroopa Komisjonis deklareerinud. Sellele lisanduvad väidetavalt Hololei ja tema perekonna ööbimised viietärnihotellides. Libérationi teatel on nad nautinud spaasid, muuseume, teemaparke, õhtusööke luksusrestoranides ja juhiga autosid.