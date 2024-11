Tööinspektsioon tuvastas raske õnnetuse järel merekooli ohutusalases juhtimises mitmeid puudujääke

Tööinspektsioon leidis ka, et õppuritel puudusid isikukaitsevahendid. Õppuritele ei olnud väljastatud õnnetuse päeval ega ka nädal varem toimunud praktikal vajalikku turvavarustust: neil puudusid mõlemal korral nii turvarakmed kui ka kiivrid. „Riigilaevastik, kelle territooriumil juhtunu aset leidis, tunnistas, et vajamineva kukkumiskaitsevarustuse väljastamine oli nende kohustus. Samuti oleksid nad pidanud õppureid juhendama kohapeal ja kontrollima, kas nad oskavad kaitsevarustust õigesti kasutada.“

Lisaks sellele ei veendunud praktika juhendaja ohutuses, kuna ei väljastanud õpilastele kukkumiskaitsevarustust. „Töötamise julgestuseks vedas ta laeva küljele vöörist ahtrisse nööri. Kaitsepiirdena ei täida nöör aga oma ohutusalast eesmärki, sest nöör ei takista kukkumist. Lisaks loob see väära ettekujutuse ohutusest laevatekil olijatele.“

Viiendaks leidis tööinspektsioon, et Eesti Merekooli ja Riigilaevastiku vahel sõlmitud praktika läbiviimise lepingus sisalduv informatsioon oli ebapiisav. „Lepingus polnud välja toodud poolte töötervishoiu ja tööohutusalast vastutust ning praktika korralduslikke aspekte. Näiteks ei käsitleta selles, kes juhendab ohutusalaselt õpilasi, väljastab isikukaitsevahendid ja korraldab isikukaitsevahendite väljaõppe, samuti seda, kes peab väljastama õpilastele tööriideid ja tööjalanõusid.“

Inspektsioon nentis, et lepingute sõlmimise eesmärgiks on õiguslikult siduda ja reguleerida suhteid, saavutamaks osapoolte vahel soovitud tulemus ning maandada potentsiaalsete vaidluste korral riske. „Seetõttu, et polnud paika pandud tegevusi praktika korraldamisel, ei pööratud või ei osatud pöörata tähelepanu ohutusele.“

Viimasena tuvastas tööinspektsioon, et riigilaevastiku töötajate töötervishoiu ja tööohutuse alane väljaõpe ning juhendamine oli puudulik. Inspektsiooni hinnangul oleksid riigilaevastiku teised töötajad pidanud sekkuma, et ohtlik tegevus keelata, kuna nägid, et õpilastel polnud kiivreid ning kukkumisoht oli maandamata.

„Õnnetuseni viis mitmete asjaolude kokkulangemine. Sel korral oli tegu õnneliku õnnetusega – noor taastub ning talle ei jää püsivaid kahjustusi. See ei pruugi aga alati nii olla. Mõni õnnetus hüüab tulles ning see oli kindlasti üks neist. Nüüd on oluline kõik puudused kõrvaldada ning maandada ohud, et taolist õnnetust uuesti ei juhtuks.“