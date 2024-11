FOTO | Reedeti veab vahistatuid kohtusse nüüd vanglateenistus. Kohtu esimees: tegu on õigusemõistmise takistusega

Justiitsministeeriumi vanglateenistuse juht Rait Kuuse ütles Delfile, et tänane olukord on vanglateenistuse jaoks erandlik. „Leppisime kohtuga kokku, et toetame neid olukorras, kus senine koostööpraktika ei toimi. Kohus on juhtinud ka varasemalt tähelepanu, et politsei praktika muudatus, reedel mitte saatmisi teha, on sobimatu,“ rääkis Kuuse.