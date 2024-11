VAATA UUESTI | Riias toimus Balti riikide suurim kapitaliturgude üritus Baltic Capital Markets Conference 2024

Konverentsil toimus viis paneeldiskussiooni, kus käsitleti erinevaid teemasid ja probleeme, näiteks kas ettevõtetel on ebakindlatel aegadel mõistlik börsile minna, kas üksikisikutest on saamas uued institutsionaalsed investorid, kuidas kapitaliturud aitavad tõsta riigi- ja munitsipaalettevõtete kasvupotentsiaali, ning eksperdi või kõrvalseisja lokaalne ja globaalne vaade Balti kapitaliturule.

Kaarel Ots, Nasdaq Baltic Exchangesi tegevjuht: „Vaid mõne aastaga on Baltic Capital Markets Conference tõestanud end Balti riikide kapitaliturgude peamiste sidusrühmade ja entusiastide peamise kohtumispaigana. Ja seda õigustatult: üritus on tulvil inspireerivaid kõnesid, mõtlemapanevaid paneele ja loomulikult huvitavaid arutelusid inimestega, kellel on üks oluline eesmärk – piirkonna finantsökosüsteemi arendamine.“

Läti rahandusminister Arvils Ašeradens toonitab majanduskasvu puhul regionaalse integratsiooni tähtsust, öeldes: „Tugev kapitaliturg on oluline tootlike investeeringute meelitamiseks majandusse ja jätkusuutliku kasvu soodustamiseks. Kapitaliturud pakuvad kasvavatele ettevõtetele rahastust ja üksikisikutele võimalusi luua tulevikuks sääste ning heaolu. Balti- ja Põhjamaade regioon on teinud turgude integreerimisel märkimisväärsemaid edusamme kui paljud teised Euroopa riigid. Nasdaq pakub Balti riikide ettevõtetele ühtset noteerimist ja regiooni on koondatud väärtpaberite keskdepositoorium, mis teenindab Eestit, Lätit, Leedut ning Islandit. Peame jätkama tööd selle nimel, et rohkem ettevõtteid, sealhulgas riigi- ja munitsipaalettevõtted, kasutaksid ära kapitaliturgude rahastusvõimalusi.“