Soome rannavalve teatel võltsivad Venemaad külastavad tankerid oma asukohaandmeid

Rannavalve teatas, et signaalide segamine on põhjustanud laevade eksimise merel või kursi kaotamise. Soome ametivõimud on pidanud laevu hoiatama, et takistada nende sattumist saartele või madalatesse vetesse.

Satelliitnavigatsiooni signaalide häired on põhjustanud tõrkeid laevade automaatsetes identifitseerimissüsteemides (AIS), mis võimaldavad elektroonilist navigeerimist, ütles rannavalve.

„Viimastel nädalatel oleme täheldanud ka seda, et (AIS) seadmeid on tahtlikult välja lülitatud ja seega on asukohateavet võrgupõhistes asukohasüsteemides võltsitud,“ ütles Soome lahe rannavalve komandör Pekka Niittyla Reutersile. Venemaa on varem side- ja satelliitvõrkudesse sekkumist eitanud.

Niittyla ütles, et asukohtade võltsimine on uus nähtus, mida rannavalve on seni tähele pannud umbes kümnel korral erinevate Peterburi ümbrust külastavate tankerite puhul.

„Meie hinnangul on see seotud sanktsioonidest või nende tagajärgedest kõrvalehoidmisega,“ ütles ta. „Näiteks kui Venemaa naftat ostev riik ei taha avaldada, et nafta on ostetud Venemaalt, võib müüja või laev kasutada võltsimist, et jätta mulje, nagu poleks laev Venemaal käinud.“

Rannavalve teatel usuvad nad, et Venemaa segab signaale kaitsmaks oma Soome lahe idaosas asuvaid naftasadamaid Ukraina õhulöökide või droonide eest.