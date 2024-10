Kapo direktor: kas korp! Sakala kohtub kõikide külaliste tööandjatega või olin ma erand?

Täna jätkus Tartu maakohtus Priit Humala ja Parvel Pruunsilla kohtuasja arutamine. Üle kuulati kaitsepolitseiameti Lõuna ringkonna direktor Jaanus Kann, kes rääkis, et mullu märtsis korp! Sakalat külastanud kapo ametnikud ei kogunud külalisõhtul teavet.

Kuigi kõnealuse kohtuasja peamine eesmärk on välja selgitada, kas Humal on süüdi toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses ja kas Pruunsild aitas sellele kaasa, on viimasel ajal kohtusaalis keskendutud kahe kaitsepolitseiniku Sakala korporatsiooni külastusele.