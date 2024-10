Saksamaa sulgeb kõik Iraani konsulaadid vastuseks topeltkodaniku hukkamisele

Iraan süüdistas Sharmahdi 2008. aastal mošeele korraldatud rünnaku kavandamises Californias, kus hukkus 14 ja haavata sai üle 200 inimese. Lisaks süüdistati teda väiksemate rünnakute kavandamises ja selles, et ta avalikustas 2017. aasta telesaates „salastatud teavet“ Iraani poolsõjalise revolutsioonilise kaardiväe raketipaikade kohta. Tema perekond vaidlustas need süüdistused ja töötas aastaid tema vabastamise nimel.

„Me tegime Teheranile korduvalt ühemõtteliselt selgeks, et Saksa kodaniku hukkamisel on tõsised tagajärjed,“ ütles Baerbock. Ta kinnitas, et Berliin jätkab „väsimatut tööd“ teiste saksa kodanike vabastamiseks ja nõuab, et Iraani revolutsiooniline kaardivägi kantaks terroriorganisatsioonide nimekirja.