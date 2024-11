Trumpi eelmisel ametiajal ei juhtunud midagi hullu. Mille pärast siis nüüd kardetakse?

Nii et missugune oleks Trumpi teine ametiaeg? Paljud valijad arvavad, et Trumpi ülepingutatud retoorika ongi kõigest jutt. Neile võib tunduda, et valimised seisnevad kalkuleeritud otsuses, kumb kandidaat majandust paremini juhiks, või lõhestavates küsimustes, nagu abordi või immigratsiooniga seotud väärtushinnangutes. Ometi tundub, et Trumpil on kavatsus seekord valituks saades mõned kõige metsikumad ideed teoks teha ja lisaks oleks tal selleks parem positsioon kui eelmisel korral. Seega tuleks USA valimisi vaadata teise nurga alt: kui halvaks saavad asjad minna?