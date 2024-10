Kreml trahvis Google’it 37-kohalise summaga Vene telekanalite blokeerimise eest

Google lõpetas 2022. aasta märtsis Venemaa kasutajatele reklaamide edastamise ja Ukraina sõda heaks kiitva sisu tulundamise. Sellest ajast on blokeeritud rohkem kui 1000 YouTube’i kanalit, sealhulgas riiklikult rahastatud uudistekanalid, ja üle 5,5 miljoni video.

Venemaa riigimeedia TASS teatas sel nädalal, et Venemaa kohus andis varem Google’ile korralduse tühistada blokeeringud YouTube’i kanalitele või vastasel juhul ähvardavad neid üha suurenevad süüdistused, kusjuures karistused kahekordistuvad igal nädalal.

Vene väljaanne RBC teatas, et 17 Vene telekanali esitatud hagidega seoses trahvis Venemaa Google’it tohutu summaga. Nimelt ulatuvad trahvid 2 undetsiljoni ehk väljakirjutatuna 2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 rublani.

Kõik Venemaa valitsuse esitatud nõuded on vaid siseriiklikud ja Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov kommenteeris, et tohutu summa on sümboolne.