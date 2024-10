Soome esitas Ida-Ukrainas tegutsenud venelasele süüdistuse viies sõjakuriteos

Tegemist on esimese korraga, kui Soomes esitatakse süüdistus Ukrainas väidetavalt toime pandud sõjakuritegude eest.

Süüdistused on seotud Tordeni tegevusega üksuses nimega Russitš, mis võitles „Luhanski rahvabariigi“ separatistide poolel Ukraina vastu.

Tordenit süüdistatakse üksuse ülema asetäitjana osalemises sõjaseaduste vastastes tegudes. Tema ja üksuse liikmed on süüdistuse järgi tapnud kokku 22 Ukraina sõdurit ja haavanud tõsiselt nelja.

Prokurör Rappe ütles juba eeluurimise lõpule viimise järel Yle Uutistele, et Soome keskkriminaalpolitsei sai Ida-Ukraina sündmustest hämmastavalt hea pildi ja uurimise tulemused on veenvad.

Torden vahistati Soomes mullu augustis, kui piirivalve ta ära tundis. Torden on Euroopa Liidu sanktsioonide all oma varasema nimega Jan Petrovski ja tal oli Soome sisenemise keeld.

Ukraina nõudis Soomelt Tordeni väljaandmist, aga Soome ülemkohus otsustas, et teda ei saa välja anda. Põhjuseks on halvad tingimused Ukraina vanglates ja hinnang, et Torden ei saaks Ukrainas õiglast kohtuprotsessi.