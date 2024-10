VIDEO | Pevkur: võib juhtuda, et kaitsetööstusparke saab rajada kõiki nelja väljavalitud asukohta

„Kui ettevõtjatel on rohkem soove, siis me pigem jätaksime endale rohkem võimalusi. Kui on ainult üks või kaks, siis arvatavasti jätame ainult ühe ala,“ sõnas kaitseminister.

Ettevõtetel on aega oma sooviavaldusi ministeeriumile esitada kuni 22. novembrini. Pevkuri sõnul on sooviavaldused praeguseks esitanud ligi 15 ettevõtet, kelle hulgas on nii Eesti kui ka välisinvestoreid. Ettevõtete seas leidub nii tootjaid, kes soovivad rajada Eestisse väikese kaliibriga tootmisüksuseid, kui ka neid, kes on huvitatud suuri investeeringuid nõudvast suure kaliibriga mürskude tootmisest. Suuremahulisi investeeringuid plaanib Eestisse rajada neli ettevõtet.