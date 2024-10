Lavrov teatas, et sõda Ukrainas ei saa viiki jääda

Lavrov kommenteeris nii Valgevene valitseja Aljaksandr Lukašenka sõnu, kes ütles samal konverentsil, et Moskva ja Kiievi vahel on võimalik „viik“, ja kutsus eeltingimusteta läbirääkimisi pidama.

„Ennustamine on mõttetu. „Viik“ on selline mõiste, mida saab kasutada kõige erinevamate olukordade kohta, sealhulgas, muide, ka Istanbuli kokkulepete kohta,“ ütles Lavrov.

Lavrov teatas, et „kui me räägime, et võit saab olema meie, peab võit olema õigluse eest“.