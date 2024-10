IX Tartu Folk toob pimedal ajal linna soojust ja rõõmu

2024. aastal, mil Tartu kannab Euroopa kultuuripealinna tiitlit, on korraldajatel suur rõõm võõrustada festivalil teist samal ajal tiitlit kandva Norra linna Bodø esindajaid - pärimusmuusikakogukonda BUL Bodø . See kogukond tegeleb Norra pärimusliku tantsu ja pillimängu traditsioonide ja harrastusteatriga, ühendades lapsi, noori ning nende vanemaid. Omavaheline suhtlusliin on juba loodud – tänavu mais külastas korraldajate koosseis Folklooriklubi Maatasa Bodø linna ja kaks pärimuskoosseisu said omavahel kiirelt headeks sõpradeks.

Festivali algusaastetest peale on alati olnud peaesinejate ridades Balti riikide koosseisud. Läti folkloorirühmad on olnud festivali inspireerivamaid esinejaid. Tänavu on Eesti kõrval Baltimaade esindajaks folkloorirühm Tarkšķi Iecavast. Koosseis on Lätis väga tuntud ja on samuti osalenud Tartu Folk-Off folgilahingus, kus jäädi võitjate järel napilt teiseks.