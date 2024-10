Pevkur: kaitsetööstuspargis võiks jõuda tööstusliku tootmiseni juba 2026. aastal

„Nii kohalikul tööstusel kui välisinvestoritel on soov alustada suuremahulist tootmist ning ettevõtete huvi kaitsetööstuspargi vastu on märkimisväärne,“ sõnas Pevkur. Arvestades, et riigi eriplaneeringuga alustasime tänavu veebruaris ja kui saame järgmise aasta augustis eriplaneeringu kehtestatud, on see kiirus enneolematu. See tähendab, et tööstuslikku tootmisesse võiks jõuda kaitsetööstuspargis juba 2026. aastal. Meie huvi on, et kõik ettevõtted, kellel on võimekust kaitsetööstuspargis tegutseda, selle võimaluse ka saaks.“