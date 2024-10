Ukraina suursaadik ÜRO-s avaldas kolme sõtta saadetud Põhja-Korea kindrali nimed

„Isegi hiired ja prussakad, aga mitte Venemaa suursaadik siin ruumis, teavad, et ükski Ukrainale abi andev riik ei ole julgeolekunõukogu sanktsioonide all, abi saamine täielikult sanktsioonide all olevalt Põhja-Korealt on aga ÜRO harta jultunud rikkumine,“ ütles Kõslõtsja, vahendab Ukrinform.

Kõslõtsja sõnul on ütlematagi selge, et Põhja-Korea sõdurite saatmine Ukrainasse Venemaa sõda toetama on rahvusvahelise õiguse, sealhulgas ÜRO harta jäme rikkumine. Kõslõtsja loetles seejärel kõik resolutsioonid, mida Venemaa ja Põhja-Korea on rikkunud.

Kõslõtsja teatas, et olemasoleva informatsiooni järgi õpetatakse 12 000 mehest koosnevat Põhja-Korea kontingenti välja viies kohas Venemaa Kaug-Idas. Selle kontingendi hulgas on vähemalt 500 ohvitseri ja kolm kindralit „Korea rahvaarmeest“.

Kindralid on Kõslõtsja sõnul järmised:

- kindralkolonel (sangjang) Kim Young-bok – kindralstaabi erivägede operatsioonide aseülem;

- kindralkolonel (sangjang) Lee Chang-ho – kindralstaabi aseülem ja luurevalitsuse juhataja;

- kindralmajor (sojang) Shin Geum-cheol – operatiivpeavalitsuse juhataja.

Kõslõtsja sõnul on plaan moodustada vähemalt viis 2000-3000-mehelist üksust, mis vastaksid motolaskurpolgule.

Oletatakse, et Põhja-Korea sõdurid hakkavad kandma Venemaa vormiriietust ja neile antakse Vene isikutunnistused.

Kõslõtsja ütles, et Põhja-Korea sõdurite lahinguväljal viibimise varjamiseks integreeritakse nad Vene üksustesse, mis on mehitatud Venemaa Aasia osa rahvusvähemuste esindajatega. Nende hulgas on 11. üksikusse dessantründebrigaadi kuuluv „burjaatide eripataljon“.

Kõslõtsja sõnul on teada, et 23.-28. oktoobril tõi vähemalt seitse lennukit kuni 2100 sõdurit Kaug-Idast Ukraina piirile. Oktoobri lõpuks võib Primorje kraist ümber paigutatud Põhja-Korea sõdurite arv ulatuda 4500-ni ja novembri alguses peaksid nad hakkama sõjategevusest osa võtma.