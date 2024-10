Venemaa inimõiguste nõukogu juht: meil ei ole repressioone, vaid minimaalsed sanitaarmeetmed

„No millised repressioonid? Jumal hoidku meid kõiki omal nahal tundmise eest, mida tähendavad poliitilised repressioonid. 1937.-1938. aastal olid repressioonid, kui 740 000 inimest lasti maha, neist suurem osa süütuid inimesi. Me ei tea siiamaani, kui palju lasti 1920.-1930. aastatel maha vaimulikke. Vaat need on repressioonid,“ lausus Fadejev Interfaxile. „Me peame läänega sõda. Ja mingid minimaalsed piirangud neile, kes astuvad sisuliselt üles vaenlase poolel, ei ole repressioonid, vaid minimaalsed sanitaarmeetmed.“