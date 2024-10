Tallinna ja Harjumaa ühiskaardil on turvaauk, elanikel tekib detsembrist võimalus soetada uus kaart

Tallinna ühistranspordi piletimüügisüsteemis on alates 2012. aastast olnud kasutuses kontaktivaba ühiskaart, milles on Tallinna linnavolikogu määruse eelnõu kohaselt täheldatud turvaauk. Praegu ühiskaardina kasutatavat kaarditüüpi tänapäeval enam uutes lahendustes üldjuhul ei kasutata.

Eelnõus tuuakse ka välja, et kaardi soetamise hind tõuseb 3 eurole. Seda põhjendatakse asjaoludega, et ühiskaardi maksumus on püsinud sama alates 2012. aastast, kuigi ajavahemikul 2015–2023 on kaarditoorikute maksumus kasvanud üle 50%, nende transport kallinenud üle kahe korra ning töötasude kasvu tõttu on kallinenud kaartidega seotud tegevused. Samuti on kasvanud edasimüüjate ehk näiteks Omniva ja R-kioski kulud, mistõttu kirjeldatakse eelnõus, kuidas ilmselt lõpetab mõni edasimüüja lepingu, kui teenustasu kasvu ei võimaldata.