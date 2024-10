VIDEO | Trump ronis Bideni prohmakat rõhutades prügiautosse

Prügiautos küsimustele vastates ütles Trump, et Bidenil peaks häbi olema ja et Harris on süüdi seotuse kaudu. Trumpi toetajad „ei ole prügi“, kuulutas endine president.

Asepresident Harris kutsus aga Põhja-Carolina valijaid Trumpi suhtes „lehekülge pöörama“ ja ütles, et Trump on keskendunud oma vimmadele, mitte ameeriklaste vajadustele.

Bideni teisipäevane kommentaar, milles ta näis Trumpi toetajaid prügiks nimetavat, kahjustas tõsiselt Harrise sõnumit, et ta on valmis tegema koostööd ka nendega, kes temaga ei nõustu, ja USA poliitika sügavaid lõhesid ületama. Kuigi Biden väitis hiljem, et viitas ühe Trumpi kampaaniaüritusel kõnelenu rassistlikule avaldusele, süüdistas Trump Bidenit selles, et ta nimetas kõiki tema toetajaid prügiks.