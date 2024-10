Trump või Harris? Eestis ei tasu kummagi võidu puhul šampanjat avada või pudelit aknast välja visata

LP rääkis ligi kümnekonna asjatundjaga, enamasti anonüümselt, USA presidendivalimistest. Keegi neist ei võtnud kandidaate halvustada, sest nagu ütles riigikogu riigikaitsekomisjoni liige ja NATO parlamentaarse assamblee delegatsiooni esimees Raimond Kaljulaid, siis on kahetsusväärne, et USA valimiskampaania on kaasa tõmmanud osa Eestis välissuhtlusega tegelevaid poliitikuid, kes on valinud USA sisepoliitikas selgelt poole. „Ma küll ei mõista, millist kasu see Eesti riigile toob, sest valimised on väga tasavägised ja igal juhul peame me USA kui olulise maailmariigiga kahepoolset suhtlust ka peale valimisi jätkama, sõltumata sellest, kes need valimised võidab,“ sõnas Kaljulaid.