Põhja-Korea lasi välja mandritevahelise ballistilise raketi, mis tegi seni pikima lennu

Tahke kütusega mandritevahelised ballistilised raketid on ka stabiilsemad ja neid saab kergemini liigutada, et vältida avastamist enne väljalaskmist, milleks kulub vaid minuteid, märgivad eksperdid. Vedela kütusega rakettide väljalaskmiseks kulub aga tunde, mis annab vastasele aega relvade leidmiseks ja neutraliseerimiseks.

Põhja-Korea riigimeedia teatas, et raketikatsetus demonstreeris „maailma võimsaima strateegilise heidutuse modernsust ja usutavust“. Samuti teatas riigimeedia, et Kim Jong-un oli väljalaskmiskohas ja nimetas katsetust asjakohaseks sõjaliseks tegevuseks.

Lõuna-Korea sõjaväeluure on hoiatanud, et Põhja-Korea võib varsti läbi viia ka oma seitsmenda tuumakatsetuse. Lõuna-Korea sõjaväeluure teatas eile, et Pyongyang on lõpetanud ettevalmistused katsetuse läbiviimiseks Punggye-ri polügoonil ja et katsetus võib toimuda USA presidendivalimiste ajal.