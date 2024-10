USA teatel suunduvad Venemaa mundris Põhja-Korea sõdurid Kurski poole

Austin ja Lõuna-Korea kaitseminister Kim Yong-hyun kõnelesid Washingtonis pressikonverentsil keset kasvavat muret seoses Põhja-Korea sõdurite saatmisega Venemaale.

USA ja Lõuna-Korea teatel on osa Pyongyangi vägedest suundumas Venemaa Kuski oblastisse, kus Vene väed on näinud vaeva Ukraina pealetungi tõrjumisel.

USA hinnangul viibib Venemaal umbes 10 000 Põhja-Korea sõdurit. Lõuna-Korea hinnangul on Venemaale saadetud sõdurite arv kasvanud 11 000-ni.

Üks kõrge Lõuna-Korea ametnik ütles, et rohkem kui 3000 sõdurit on liikunud Lääne-Venemaa lahingutsoonidesse. Mõned Põhja-Korea üksused on juba Kurski piirkonda saabunud, vahendab AP.

Põhja-Korea väed paiknevad Ukraina piirist 50 kilomeetri kaugusel, ütles Ukraina ametnik AP-le, kuid täiendavaid üksikasju ta ei jaganud.

Austini sõnul on „tõenäosus üsna suur“, et Venemaa kasutab Põhja-Korea vägesid lahingutes. Minister lisas, et ametnikud arutavad, mida lähetuse osas teha. Küsimustele vastates tunnistas ta, et Põhja-Korea ja Venemaa samm võib „julgustada“ teisi riike konflikti otsesemalt sekkuma.

Kim mainis, et ta ei usu tingimata, et lähetus käivitab sõja Korea poolsaarel, kuid see võib suurendada kahe riigi vahelisi julgeolekuohte. Suure tõenäosusega küsib Pyongyang vastutasuks oma vägede saatmise eest paremat tehnoloogiat, kuid ametnikud ei ole öelnud, mida Pyongyang võis taotleda või mida Moskva on pakkunud.

Nii Kim kui ka Austin kutsusid Põhja-Koread üles oma vägesid välja viima.