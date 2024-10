Zelenskõi heitis Valgele Majale ette salajase raketiplaani lekitamist

Zelenskõi palutud raketid on oluline osa Ukraina võiduplaanis, mille eesmärk on lõpetada sõda Venemaaga. Zelenskõile aga ei meeldinud, et New York Timesi artiklis avaldati teave rakettide taotlemise kohta. Artikli kohaselt kirjeldas kõrge USA ametnik Ukraina taotlust kui täiesti teostamatut.

„Ja see oli konfidentsiaalne teave Ukraina ja Valge Maja vahel. Kuidas me peaksime neid sõnumeid mõistma? See tähendab, et partnerite vahel ei ole midagi konfidentsiaalset?“ ütles Zelenskõi intervjuus Põhjamaade meediaväljaannetele.

USA kõrged ametnikud ei arvanud, et Ukraina juhtkond oleks veenvalt põhjendanud, kuidas nad kasutaksid kaugmaarakette olukorra muutmiseks lahinguväljal, kirjutati artliklis. Samuti märkisid ametnikud, et Ukraina esitatud sihtmärkide nimekiri ületas rakettide arvu, mida USA suudaks Kiievile anda ilma, et see ohustaks Lähis-Ida ja Aasia võimalikke vajadusi.

Negatiivses valguses lekkinud teave hämmastas ka teisi Kiievi kõrgeid ametnikke. „Me teame, et plaan on realistlik. USA enda sõjavägi uuris seda ja ütles, et see on realistlik,“ ütles üks asjaga kursis olev Ukraina ametnik Politicole.