TAGATUBA | 2025. aastal valivad ilmselt ka Vene kodanikud, sest poliitikutel pole üksteisesse usku

„Ma küsin, mis osa sellest ei pea kohtus vett?“ küsis siseminister ja sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets teiste parteide poliitikutelt, kes ei usu, et Vene kodanikelt saab võtta valimisõiguse muudmoodi kui põhiseadust muutes. „Oleme pakkunud Eesti õigusruumis kasutusel olevat loogikat. Kehtib seadus, kus Eesti kodakondsuse taotleja peab kinnitama, et ta austab Eesti vabariigi suveräänsust,“ tõi Läänemets paralleeli ja jäi selle juurde, et tegemist on lahendusega pingelisele poliitilisele olukorrale, kus võimukandjatele on laskunud järjest suurenev surve Vene kodanikud hääleta jätta.