Euroopa Komisjon: Gruusia peab ELi ühinemiskõneluste alustamiseks oma kurssi muutma

ELi laienemispoliitika aastaaruandes kordas komisjon, et „Gruusia ühinemisprotsess on de facto peatatud“ nn välisagentide seaduse ja „tugevate EL-i vastaste narratiivide“ tõttu.

Viidates rahvusvaheliste vaatlejate aruannetele valijate hirmutamise ja protseduuriliste ebakõlade kohta Gruusia valimistel, ütles komisjon, et on vaja valimisreformi. Nad lisasid, et „konstruktiivne ja kaasav dialoog kogu poliitilise spektri ulatuses on nüüd esmatähtis“.