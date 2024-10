Rahanduskomisjon sai riigieelarve eelnõule 66 muudatusettepanekut

Rahanduskomisjoni aseesimees Andrei Korobeinik (Keskerakond) rõhutas, et oluline on tagada, et kavandatud kärpeplaanid ei kahjustaks Eesti majandust veelgi rohkem. Korobeiniku sõnul on Eesti majanduslanguse kestuse poolest maailmas teisel kohal, esikohal on Haiti. Ta märkis, et komisjon peab tõsiselt kaaluma neid muudatusettepanekuid, mis on suunatud vaesusriskis elavate inimeste olukorra leevendamisele, riiklike investeeringute taastamisele ja seeläbi majanduskasvu taaskäivitamisele. „Oluline on, et nendel ettepanekutel oleksid korrektsed katteallikad,“ nentis ta.